Die Akteure am Schweizer Aktienmarkt halten sich zu Wochenschluss zurück, bleiben aber in Lauerstellung. Händler sprechen von einem Stillstand an den Börsen vor Jackson Hole. Denn vor einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell im Rahmen der Notenbank-Konferenz in Wyoming hemmen Zinsbefürchtungen eine weitere Erholung der Dividendenpapiere. Bis zur Rede von Powell dauert es allerdings noch etwas: Sie steht erst am späteren Nachmittag an. Und EZB-Chefin Christine Lagarde hat ihren Auftritt gar erst deutlich nach Börsenschluss hierzulande.