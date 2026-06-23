10:15
Anleger stossen bei Heineken auf die Ernennung eines neuen Konzernchefs an. Die Aktien der weltweit zweitgrössten Brauerei steigen um zwei Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch.
Rafael Oliveira soll im Oktober den Posten des Vorstandsvorsitzenden für eine Amtszeit von vier Jahren übernehmen. Er kommt vom niederländischen Kaffeekonzern JDE Peet's, den er seit 2024 leitet. Analysten von KBC Securities erwarten durch den Wechsel kurzfristig keine grösseren strategischen Veränderungen.
Heineken war seit Anfang Juni ohne Vorstandsvorsitzenden, nachdem der bisherige CEO Dolf van den Brink im Januar überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte.
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09:45
Der Leitindex SMI notiert eine Dreiviertelstunde nach Eröffnung mit 13'754,83 Punkten um 0,04 Prozent tiefer. Der Mid-Cap-Index SMIM verliert mit 0,68 Prozent auf 3090,44 Punkte deutlich stärker an Terrain, während der breite SPI um 0,22 Prozent auf 19'527,01 Zähler nachgibt. Die anderen europäischen Börsen stehen derweil etwas stärker unter Druck.
Von den 20 SMI-Titeln notieren 15 im Minus. Gegen den Trend legen die defensiven Schwergewichte deutlich zu. Roche gewinnen 1,5 Prozent, Novartis 1,1 Prozent und Nestlé 0,4 Prozent. Auf der Verliererseite stehen dagegen erneut Partners Group (-2,5 Prozent) sowie die konjunktursensitiven Titel Amrize (-2,0 Prozent), ABB (-2,2 Prozent) und Sika (-1,6 Prozent).
Besonders stark unter Druck stehen die Technologiewerte. Nachdem der südkoreanische Kospi zeitweise mehr als 8 Prozent eingebüsst hatte, büssen auch hierzulande die Branchentitel deutlich ein. VAT (-3,8 Prozent), Comet (-5,0 Prozent), Inficon (-3,0 Prozent) und AMS-Osram (-5,8 Prozent) zählen zu den grössten Verlierern.
«Derzeit scheint der Weg frei für eine vertiefte Korrektur bei Technologiewerten», schreibt Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Der restriktivere Kurs der US-Notenbank und steigende US-Renditen könnten die Umschichtung aus technologiegetriebenen Märkten in breiter diversifizierte Aktienindizes zusätzlich begünstigen.
Zu den grössten Gewinnern im breiten Markt zählen DKSH (+0,5 Prozent) und Sonova (+0,6 Prozent) nach Ratingerhöhungen durch Barclays bzw. Morgan Stanley. SMG Swiss Marketplace Group (+1,0 Prozent) gewinnen nach einer Kaufempfehlung von Berenberg hinzu. Bei Komax (-8,8 Prozent) belastet hingegen eine Kurszielsenkung durch Kepler Cheuvreux die Stimmung.
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09:00
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08:30
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
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08:00
Belastend wirken die negativen Vorgaben aus Asien sowie Gewinnmitnahmen im Technologiesektor. Gleichzeitig rücken die steigenden Zinserwartungen in den USA wieder stärker in den Fokus der Anleger.
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07:00
An der Spitze der Blue Chips fanden sich am Montag VAT wieder, die erstmals über der Marke von 700 Franken schlossen, auf 706,80 Franken. Die Aktien haben das bisherige Allzeithoch von 515 Franken im Juli 2024 längst hinter sich gelassen und notieren auf einem Höchststand. Das Kursplus seit Januar beträgt 63 Prozent.
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06:10
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05:00
Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag nach einer längeren Rally überwiegend schwächer tendiert. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,9 Prozent auf 71.711,67 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 0,8 Prozent niedriger bei 4.060,41 Zählern. Die Börse Shanghai gewann hingegen 0,2 Prozent auf 4.171,43 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,8 Prozent auf 5.016,91 Punkte. Anleger zeigten sich besorgt über eine möglicherweise aggressivere Zinspolitik der US-Notenbank Fed im weiteren Jahresverlauf.
In Japan strichen Investoren nach acht Gewinntagen in Folge Gewinne ein. «Nach einer Reihe von Kursgewinnen scheint der Markt einige leichte Gewinnmitnahmen zu verzeichnen», sagte Masahiro Ichikawa, Chefstratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management. Zuvor hatte der Nikkei getrieben von KI-Werten Rekordhochs markiert. Bei den Einzelwerten zeigten sich Technologietitel gemischt: Der Kabelhersteller Fujikura sprang als Spitzenreiter um 8,8 Prozent nach oben, während der Technologieinvestor SoftBank Group 8,1 Prozent einbüsste. Zu den Verlierern zählten auch der Kabelproduzent Furukawa Electric mit einem Minus von zehn Prozent und der Metallerzeuger Mitsui Kinzoku, der acht Prozent verlor.
Gestützt wurde die Wirtschaft in Japan zuletzt von einer robusten Industriedynamik, die jedoch stark von geopolitischen Spannungen geprägt ist. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im Juni auf 54,9 Punkte. Laut S&P Global resultiert das Wachstum der Neuaufträge teilweise aus Vorratskäufen von Kunden, die wegen des Iran-Krieges Lieferengpässe befürchten. «Es ist wichtig anzumerken, dass die aktuelle Wachstumsphase teilweise durch Lageraufbau infolge des Krieges im Nahen Osten angetrieben wird», erklärte S&P-Ökonomin Annabel Fiddes. Diese Effekte dürften in den kommenden Monaten jedoch nachlassen.
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04:00
Im asiatischen Devisenhandel stand der schwache Yen im Fokus, der sich mit 161,58 zum Dollar seinem tiefsten Stand seit 40 Jahren näherte. Japans Finanzministerin Satsuki Katayama beriet sich angesichts der starken Währungsschwankungen mit US-Finanzminister Scott Bessent. Auch Südkoreas Finanzminister bezeichnete das aktuelle Niveau des Won als «exzessiv». Der Dollar legte leicht auf 6,7748 Yuan zu und rückte zur Schweizer Währung etwas auf 0,8084 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1428 Dollar.
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03:00
Am Rohstoffmarkt erholten sich die Preise leicht, nachdem sie zuvor wegen nachlassender Angebotssorgen deutlich gefallen waren. US-Vizepräsident JD Vance hatte von Fortschritten bei den Gesprächen mit dem Iran gesprochen und betont, dass die Strasse von Hormus offen sei. Zuvor hatten die USA Sanktionen gegen den Iran ausgesetzt. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 78,14 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,5 Prozent fester bei 74,20 Dollar.
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02:00
Der Dow stieg am Ende um 0,29 Prozent auf 51.712,71 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel hingegen um 0,37 Prozent auf 7.472,79 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,19 Prozent auf 30.347,08 Punkte nach unten.
Gestützt wurde der Leitindex von den Ölpreisen, die im Zuge positiver Signale von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs erneut sanken. Technologiewerte verzeichneten hingegen teils deutliche Verluste. Auf die Stimmung drückte eine nachlassende Begeisterung der Anleger für das Thema Künstliche Intelligenz.
Aus Branchensicht war gleichwohl der konjunktursensible Halbleitersektor weiter gefragt. So erreichten die Aktien von Intel erneut einen Höchststand. Am Ende zogen sie um gut 5 Prozent an und bauten damit das Plus alleine in diesem Jahr auf 282 Prozent aus. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Kurs in etwa versiebenfacht.
Für den Branchenkollegen Micron ging es um fast 7 Prozent nach oben. Das Unternehmen, dessen Börsenwert nach einer Rally von knapp 900 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten auf fast 1,4 Billionen Dollar geklettert ist, legt am Mittwoch nach Börsenschluss die Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. In Asien war der Chipsektor zu Wochenbeginn ebenfalls gefragt.
Derweil setzte sich der Sinkflug der Aktien von Börsenneuling SpaceX fort. Mit einem Minus von mehr als 16 Prozent verzeichneten sie ihren dritten Verlusttag in Folge. Die ersten drei Handelstage davor hatten sie noch fulminant zugelegt, was dem Raumfahrt- und KI-Konzern von Tesla-Chef Elon Musk mit einer Marktkapitalisierung von fast drei Billionen Euro zeitweise den Status des viertwertvollsten Unternehmens der Welt beschert hatte.
Börsianer begründeten die nachlassende Euphorie über den Börsengang von SpaceX nicht nur mit der hohen Bewertung der Aktien, sondern auch mit dem sehr hohen Kapitalbedarf des Unternehmens. Erst am Montag hatte SpaceX Anleihen begeben, um die Ambitionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz stemmen zu können.
Für die Anteilsscheine der Google-Mutter Alphabet ging es um fünf Prozent nach unten. Die Titel litten zudem unter einer Personalie: John Jumper, Vizepräsident von Google DeepMind, wechselt zum Wettbewerber Anthropic. Jumper hatte 2024 für seine Arbeit im KI-Bereich den Nobelpreis für Chemie 2024 erhalten.
«Das Problem, das am meisten ins Auge fällt, ist die Tatsache, dass die Hyperscaler trotz ihrer kolossalen Ausgaben für KI weiterhin eine extrem niedrige Kapitalrendite erzielen», sagte Matt Maley von der Investmentfirma Miller Tabak. Eine weitere grosse Sorge betreffe das Phänomen der «kreisförmigen Investitionen», bei denen Konzerne ineinander investieren und sich gleichzeitig verpflichten, die Produkte des jeweils anderen zu kaufen.
Für deutlichere Kursausschläge sorgten zu Wochenbeginn Übernahmen. Die Anteilseigner von Apogee Therapeutics etwa konnten sich über einen Kurssprung von rund 47 Prozent auf fast 133 US-Dollar freuen. Das Biotech-Unternehmen soll vom deutlich grösseren Konkurrenten Abbvie für 135,11 Dollar je Aktie oder insgesamt fast 11 Milliarden Dollar geschluckt werden, der damit sein Portfolio mit entzündungshemmenden Medikamenten stärkt. Die Abbvie-Titel gewannen gut 6 Prozent.