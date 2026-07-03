14:45
Der SMI holt die zwischenzeitlichen Verluste wieder auf und ist nun unverändert zum Vortagesschluss.
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14:30
Der deutsche Aktienmarkt hat seine Vortagesrally am Freitag gebremst fortgesetzt. Der Dax stieg auf ein weiteres Rekordhoch und gewann zuletzt 0,5 Prozent auf 25.706 Punkte. Tags zuvor hatte der Leitindex seinen bisherigen Höchststand von Mitte Januar übertroffen. Damit deutet sich für den Dax ein Wochengewinn von rund vier Prozent an.
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14:00
Der Bitcoin setzt seine Erholung vom Vortag fort. Auf der Plattform Bitstamp kostet er 61'957 US-Dollar. Am Mittwoch war der Bitcoin noch bis auf 57 735 Dollar gefallen. Dies war der niedrigste Stand seit September 2024. Anfang Juni hatte die Kryptowährung noch deutlich mehr als 70'000 Dollar gekostet.
«Auslöser der jüngsten Kursgewinne sind vor allem schwächere US-Arbeitsmarktdaten, die die Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen gedämpft und die Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik gestärkt haben», kommentierte Timo Emden von Emden Research.
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13:00
Am Freitag bleibt die Wall Street wegen des morgigen Unabhängigkeitstages und der anstehenden Feierlichkeiten zum 250jährigen Bestehen der USA geschlossen.
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11:40
Nach dem neuen Rekordhoch vom Vortag bei knapp über 14'400 Punkten geht dem Markt vor dem Wochenende nach einer noch freundlichen Eröffnung der Schnauf etwas aus.
Die tags zuvor vorgelegten US-Arbeitsmarktdaten hätten die Sorgen vor einer Beschleunigung der Inflation auf der Lohnseite eingedämmt und zugleich einen robusten Arbeitsmarkt aufgezeigt, heisst es in Marktkreisen. Für die Onlinebank Swissquote haben die schwächer als erwartet ausgefallenen Daten den positiven Nebeneffekt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Zinserhöhung gesunken ist, wie sie in einer Einschätzung schreibt. Derzeit werde aber dennoch mit einer gut 50 prozentigen Wahrscheinlichkeit bis zum Jahresende eine Zinserhöhung eingepreist.
Impulse aus den USA werden am Berichtstag ausbleiben, denn die Wall Street ist wegen des morgigen Unabhängigkeitstages und der anstehenden Feierlichkeiten zum 250jährigen Bestehen der USA geschlossen. Auch die Agenda ist stark ausgedünnt und von der Konjunktur stehen ebenfalls keine marktbewegenden Daten an.
Aus charttechnischer Sicht sei für den SMI auf der Oberseite viel Spielraum, heisst es von Experten. Allerdings befindet sich der Markt derzeit in einer überkauften Phase. Entsprechend sei Vorsicht geboten, ob der Kursanstieg nachhaltig verteidigt werden könne.
Die Aktien von Holcim (+1,3 Prozent) befinden sich nach der schwachen Vorwoche und dem negativen Start in die laufende wieder auf Erholungskurs. Unterstützung findet das Papier in zwei positiven Kommentaren von Analysten im Vorfeld der Präsentation der Halbjahreszahlen von Ende Juli.
Ähnlich stark wie Holcim zeigen sich noch ABB (+1,2 Prozent). RBC hat das Kursziel für den Industriekonzern erhöht und sorgt damit für weiteren Rückenwind. Seit Jahresbeginn verbuchen die Titel mittlerweile ein Kursplus von fast 50 Prozent für sich. Sie befinden sich nur unwesentlich unter dem Allzeithoch bei 89,14 Franken
Gut gesucht sind weiter Kühne+Nagel (+0,9 Prozent) oder innerhalb des SLI VAT (+1,0 Prozent) oder Julius Bär (+1,2 Prozent). Letztere übertreffen damit das Rekordhoch vom Vortag noch einmal. Dass die Zürcher Bank mit Peter Burrill einen würdigen Nachfolger für die zurücktretende Finanzchefin Evie Kostakis präsentieren kann, kommt in hiesigen Börsenkreisen gut an.
In der zweiten Reihe knüpfen AMS Osram (+8,1 Prozent) dank KI-Fantasie an ihre massiven Vortagesgewinne (+13 Prozent) an.
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11:15
Abnehmende Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank Fed haben dem Dollar den grössten wöchentlichen Verlust seit Anfang April beschert. In den vergangenen fünf Handelstagen kam der Dollar-Index auf ein Minus von 0,7 Prozent. Der Euro rückte am Freitag in der Spitze um 0,3 Prozent auf 1,1462 Dollar vor.
Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Donnerstag hat die Markterwartung an eine restriktivere Geldpolitik der Fed gedämpft. Laut Daten der LSEG preisen die Märkte nun eine Wahrscheinlichkeit von etwa 35 Prozent für eine Zinserhöhung bei der September-Sitzung ein, gegenüber 55 Prozent vor der Veröffentlichung der Daten. Die Fed, die Vollbeschäftigung fördern und Preisstabilität sichern soll, hatte den Leitzins zuletzt in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent konstant gehalten.
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10:35
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10:30
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
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10:00
Sorgen wegen zu hoher Bewertungen und der massiven Investitionen von Technologieunternehmen in KI hatten Anleger zum Anlass genommen, im Tech-Sektor Kasse zu machen. Der europäische Branchenindex verlor an den vergangenen beiden Handelstagen mehr als drei Prozent. Am Freitag notiert er 0,8 Prozent fester.
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09:15
Der SMI steigt nach Handelseröffnung 0,22 Prozent auf 14'384 Punkte. Am meisten legt ABB mit 1,7 Prozent zu. Die drei Indexschwergewichte legen allerdings nach starken Kursanstiegen diese Woche eine Verschnaufpause ein: Nestlé (minus 0,4 Prozent), Novartis (minus 0,1 Prozent) und Roche (minus 0,4 Prozent) sinken.
Während gedämpfte Zinssorgen den US-Leitindex Dow Jones auf ein Rekordhoch schoben, legte die Tech-Börse Nasdaq den Rückwärtsgang ein. Das dürfte den eher defensiven heimischen Markt allerdings kaum tangieren. In Asien standen die Börsenampeln zudem durchwegs auf grün. «Die schwachen Arbeitsmarktdaten sorgen zumindest für ein Überdenken der Zinserwartungen, während der Tech-Sektor mit seinen eigenen Dämonen kämpft», sagte eine Händlerin am Morgen.
Am heutigen Handelstag bleibt die Wall Street wegen des morgigen Unabhängigkeitstages und der anstehenden Feierlichkeiten zum 250jährigen Bestehen der USA allerdings geschlossen, so dass deren Impulse fehlen. Auch die Agenda ist stark ausgedünnt und auch von der Konjunktur stehen keine marktbewegenden Daten an.
Julius Bär sind unverändert. Die Bank hat einen neuen Finanzchef gefunden. Peter Burrill übernimmt den Posten von Evie Kostakis per Mitte August.
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08:10
Der SMI wird sein Rekordhoch wohl ausbauen. Der Leitindex wird bei Julius Bär vor dem Start 0,33 Prozent höher geschätzt. 16 von 20 SMI-Titeln stehen vorbörslich im Plus. Am deutlichsten steigt Alcon mit 1,2 Prozent. Roche baut seine Vortagesgewinne aus und legt 0,35 Prozent zu.
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07:35
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06:15
Der SMI wird bei der IG Bank vor dem Start 0,08 Prozent höher gestellt. Am Donnerstag hatte der Index 1,7 Prozent zugelegt.
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06:00
Schwächere US-Arbeitsmarktdaten haben den asiatischen Aktienmärkten am Freitag zum Wochenausklang spürbaren Auftrieb verliehen. Die Aussicht auf vorerst ausbleibende Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed lockte Anleger aus der Reserve und sorgte für Kursgewinne.
Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans stieg um 1,3 Prozent. In Südkorea kletterte der Leitindex Kospi um drei Prozent nach oben. Auch in Tokio drehte der Leitindex Nikkei anfängliche Verluste ins Plus und notierte zuletzt 0,74 Prozent höher bei 69'243,68 Punkten, während der breiter gefasste Topix 0,91 Prozent auf 4.051,48 Zähler gewann.
Die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Jobdaten verschoben die Zinserwartungen der Händler in Richtung Oktober. «Die Zahlen stellen das Narrativ infrage, dass die Fed in der zweiten Jahreshälfte auf Kurs für eine Zinserhöhung bleibt», erklärten die Analysten von Westpac. In Asien untermauerten derweil positive Konjunktursignale die Kauflaune: Der Einkaufsmanagerindex für den japanischen Dienstleistungssektor signalisierte im Juni wieder Wachstum. Gleichzeitig stieg in China die Auslandsnachfrage nach Dienstleistungen so stark wie seit 20 Monaten nicht mehr, auch wenn der Sektor insgesamt etwas langsamer wuchs.
An der Börse in Tokio fand zudem eine Branchenrotation statt, bei der Anleger von hoch bewerteten Technologiewerten in zyklische Papiere umschichteten. «Bestimmte Sektoren im Zusammenhang mit Halbleitern und KI bleiben heute schwach», sagte Maki Sawada, Aktienstrategin bei Nomura Securities. «Wenn sich der Rückgang bei diesen hoch bewerteten Aktien zu verringern beginnt, ist es möglich, dass sich auch der Nikkei stabilisiert.»
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05:30
Am Devisenmarkt blieben die Blicke auf Japan gerichtet, wo Finanzministerin Satsuki Katayama angesichts des schwachen Yen vor Interventionen warnte: «Unsere Haltung hat sich nicht geändert. Wir werden jederzeit angemessen reagieren, wenn es nötig ist.»
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05:00
Am Rohstoffmarkt verzeichneten die Erdölpreise leichte Gewinne, gestützt von den positiven asiatischen Konjunkturdaten und den nachlassenden Zinssorgen in den USA. So verteuerte sich die Rohölsorte Brent aus der Nordsee um 0,6 Prozent auf 72,26 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte ebenfalls 0,6 Prozent fester bei 69,07 Dollar.
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01:00
Am letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche kletterte der Dow Jones mit 1,14 Prozent auf 52'900,07 Punkte. Sein Rekordhoch vom Vortag hatte der bekannteste Wall-Street-Index bereits kurz nach dem Handelsstart getoppt. Im Wochenverlauf steht ein Plus von 2 Prozent zu Buche.
Kräftige Verluste in der stark gelaufenen Halbleiterbranche sorgten dagegen für ein Abschmelzen der Tagesgewinne im marktbreiten S&P 500 und belasteten besonders deutlich den technologielastigen Nasdaq 100. Der S&P beendete den Tag prozentual unverändert bei 7483,24 Punkte. Der Technologieauswahlindex Nasdaq gab nach frühen Gewinnen um 1,61 Prozent auf 29'329,21 Zähler nach, womit das Wochenplus auf 0,7 Prozent zusammenschrumpfte.
Die Erwartungen an eine Zinserhöhung in den USA hätten sich mit den Arbeitsmarktdaten für Juni etwas nach hinten verschoben, sagte ein Marktbeobachter. Das komme bei Anlegern an, da höhere Zinsen die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen schmälerten.
In der US-Wirtschaft wurden im vergangenen Monat nur halb so viele neue Stellen geschaffen wie prognostiziert. Das dämpft laut Analyst Tobias Basse von der NordLB «eindeutig» den Handlungsdruck des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh. «Er kann damit einfacher auf Zeit spielen und auf freundlichere Inflationsdaten warten.»
Im Halbleiterbereich ging es erneut für zahlreiche Aktien spürbar abwärts. Die Korrektur unter KI-Werten setzte sich allerorten temporeich fort. Am Markt hiess es dazu, dass die Pläne des Social-Media-Konzerns Meta latent bestehende Sorgen vor einem Überangebot an Rechenkapazitäten verstärkten.
Am deutlichsten zeigte sich das im Chipbereich, der an der Nasdaq besonders hoch gewichtet ist. Die Papiere von Sandisk , die im bisherigen Jahr mit aktuell mehr als 630 Prozent Plus im Nasdaq 100 bislang am besten gelaufen sind, weiteten ihre kräftigen Vortagsverluste um weitere 14 Prozent aus. Micron, 2026 bislang um 240 Prozent gestiegen und tags zuvor ebenfalls schon klar abgesackt, sanken um weitere 5,5 Prozent. Auch CoreWeave mit minus 4,6 Prozent und Nebius mit knapp minus 6 Prozent weiteten ihre Verluste aus.
Von der sich fortsetzenden Stabilisierung des Bitcoin-Kurses nach einem 21-Monats-Tief profitierten Aktien von Unternehmen, die massgeblich an die Wertentwicklung der Digitalwährung gekoppelt sind. So berappelten sich etwa die Anteile von Strategy um weitere knapp 8 Prozent und die von Coinbase um weitere knapp 4 Prozent. Strategy ist ursprünglich ein Softwareentwickler, investiert aber schon seit Jahren massiv in den Bitcoin. Coinbase ist eine wichtige Handelsplattform für Kryptowährungen.
Tesla, die zunächst freundlich gestartet waren, gaben um 7,5 Prozent nach. Damit ist der Grossteil der Kursgewinne aus den vergangenen drei Handelstagen wieder Geschichte. Der Technologiekonzern hatte zuvor Zahlen für seine E-Auto-Auslieferungen im zweiten Quartal veröffentlicht. Dass sie besser als erwartet ausgefallen waren, half der Aktie nicht.
(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)