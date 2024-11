Im Verlauf des Nachmittags stehen eine Reihe von Makrodaten in der USA auf der Agenda. Allen voran dürfte dabei der Preisindex der privaten Konsumausgaben (PCE) interessieren, der als das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmass gilt. Bis dahin "schleichen die Indizes impulslos in die zweite Wochenhälfte", fasst es ein Börsianer zusammen. Und wenn gröbere Überraschungen ausbleiben, dürfte sich der ein oder andere in Übersee nach dem Truthahn am Donnerstag ein verlängertes Wochenende gönnen, da die US-Börsen am Freitag ohnehin nur für einen verkürzten Handel zur Verfügung stehen.