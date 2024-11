Die Anleihen knüpften damit an ihren Aufwärtstrend seit Mitte November an. Wegen des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag und eines damit verbundenen langen Wochenendes wurde zur Wochenmitte die Veröffentlichung von Konjunkturdaten vorgezogen, sodass Anleger eine Reihe von Wirtschaftsnachrichten verarbeiten mussten. Unter dem Strich änderten diese jedoch kaum etwas an dem weiterhin freundlichen Stimmung am Anleihemarkt.