Die USA hatten China mit einer 34-prozentigen Zollabgabe belegt. Der chinesische Yuan erreichte im Offshore-Handel vor der Eröffnung der Märkte an Land ein Zweimonatstief. Die Futures auf zehnjährige japanische Staatsanleihen verzeichneten den stärksten Anstieg seit acht Monaten. «Die heute angekündigten Zölle stellen ein erhebliches Risiko für den Welthandel dar», sagte Zhiwei Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management in Hongkong. Vor allem die Lieferketten in Ostasien stünden unter Druck, so Zhang weiter. Trump schloss auch ein Schlupfloch für den Versand von Paketen mit geringem Wert aus China, was Chinas riesigen Online-Händlern schaden dürfte.