Investoren fürchten, dass es zu einem umfassenden Handelskrieg kommt, der die Konjunktur weltweit in Mitleidenschaft zieht. Ab dem 5. April soll laut Trump nun ein Basiszoll von zehn Prozent auf alle Importe in die Vereinigten Staaten gelten. Zudem kündigte Trump am Mittwoch noch höhere Zölle auf einige der grössten Handelspartner an, die am 9. April wirksam werden sollen. Für die Europäische Union sollen Zölle in Höhe von 20 Prozent greifen. «Die verhängten Zölle übertreffen die Erwartungen bzw. Befürchtungen», resümiert Thomas Altmann von QC Partners. «Damit rückt der US-Präsident die Weltwirtschaft näher an den Abgrund heran.»