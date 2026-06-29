Die Blicke der Anleger werden sich zu Beginn der neuen Woche wieder auf die Entwicklungen im Nahen Osten richten. Am Wochenende haben die USA wieder Angriffe auf iranische Stellungen durchgeführt, nachdem der Iran ein Schiff angegriffen haben soll. Auch der Iran reagierte mit vereinzelten Angriffen auf Länder in der Region. Bisher blieben die Attacken aber eher begrenzt in ihrem Ausmass. Einen Hoffnungsschimmer gibt es derweil im Libanon. So haben sich Israel und die libanesische Regierung auf ein Rahmenabkommen für einen Frieden geeinigt. Jedoch wird dieses von der dem Iran nahe stehenden Hisbollah-Miliz entschieden abgelehnt. Zuletzt haben sich auch die USA und der Iran auf ein Ende der gegenseitigen Angriffe geeinigt.