Den Konjunkturdaten dürfte weiterhin eine hohe Bedeutung zukommen, so ein Händler. Denn das Fed wolle datengetrieben entscheiden. «Und so hängt es von vielen Zahlen ab, ob und wann die Geldpolitik gelockert wird», sagt ein Händler. Im Fokus steht daher vor allem der nächste PCE-Inflationsbericht am 28. Juni. Der PCE-Index ist das von der Notenbank bevorzugte Inflationsmass. Bereits am Nachmittag folgen mit den Erzeugerpreisen weitere Preisdaten aus den USA. Zudem werden die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. In der Schweiz hat sich der Preisdruck auf Produzentenseite im Mai weiter abgeschwächt. Händler erklären einen Teil der heutigen Marktschwäche auch damit, dass in den USA derzeit vor allem das Thema KI den Markt bestimmt und weniger die Geldpolitik. «Und dazu haben wir hier einfach wenig zu bieten», sagt ein Händler.