Die japanische Börse tendiert am Montag fester. In Tokio legt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 39.194,94 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notiert 0,4 Prozent höher bei 2738,21 Zählern. Die Märkte folgten den Vorgaben der Wall Street vom Freitag. Die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen hatte die US-Börsen auf neue Höhen getrieben. Gewinnmitnahmen im Chip-Sektor hielten das Plus jedoch in Grenzen. Aktien des Herstellers von Geräten zum Test von Chips, Advantest fielen beispielsweise 4,5 Prozent.