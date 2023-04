Eine überraschend starke Quartalsbilanz von Microsoft dürfte den Aktienkurs am Mittwoch nach oben treiben und auch die technologielastigen Nasdaq-Börsenindizes mit nach oben ziehen. Der Nasdaq 100 Index wird vorbörslich knapp ein Prozent höher erwartet bei 12'843 Punkten. Er war allerdings am Vortag noch deutlicher abgesackt. Derweil dürfte der Leitindex Dow Jones Industrial, der am Vortag ein Prozent verloren hatte, mit einem moderaten Plus in den Handel gehen.