Unter den Einzelwerten legten die Aktien von Oracle um vier Prozent zu. Einem Bericht des Senders CBS zufolge ist der Softwarekonzern Teil eines Konsortiums, das den Betrieb von TikTok in den USA ermöglichen soll. Die Papiere von Webtoon Entertainment schossen um mehr als 30 Prozent in die Höhe. Die Online-Comic-Plattform will mit Disney eine neue digitale Plattform für Inhalte aus dem Disney-Portfolio wie Marvel und Star Wars schaffen. Die Titel von Dave & Buster's Entertainment brachen dagegen um 16 Prozent ein. Der Restaurant- und Unterhaltungsanbieter verfehlte die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal.