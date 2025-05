Das EUR/USD-Paar notierte am frühen Mittwochabend bei 1,1349 (Tageshoch 1,1362) und damit klar höher als am Mittag (1,1318) bzw. als am Dienstagabend (1,1282). Auch zum Franken hat die US-Währung klar Terrain abgegeben. So ging das USD/CHF-Paar zuletzt bei 0,8244 nach 0,8259 am Mittag bzw. 0,8296 am Vorabend um.