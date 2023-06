Der Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich nach einer halben Handelsstunde 0,18 Prozent leichter bei 33 504,08 Punkten. Der marktbreite S&P 500 , der an der Schwelle dazu steht, per geläufiger Definition wieder in einen "Bullenmarkt" einzutreten, verlor 0,10 Prozent auf 4269,37 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100, der in diesem Jahr bislang besonderes gut gelaufen ist, ging es am Dienstag um 0,27 Prozent auf 14 516,57 Zähler bergab.