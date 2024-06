Die zweite Leitzinssenkung in Folge in der Schweiz konnte an der Börse in Zürich am Donnerstag keine Impulse setzen. In einem Umfeld, in dem Investoren wegen des anhaltenden Hypes um des Thema Künstliche Intelligenz (KI) vor allem zu Technologiewerten greifen, machten sie um den von Gesundheits-, Lebensmittel- und Finanzwerten dominierten Schweizer Aktienmarkt einen Bogen. Mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 12'128 Punkte hinkte der Standardwertindex andern wichtigen Börsenbarometern merklich hinterher.