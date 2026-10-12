Die UL-Zertifizierung und der neue Grossauftrag zeigen, dass die Technologie von Centiel im US-Markt Abnehmer findet, schreibt die Helvetische Bank in einem Kommentar. Das sei für die Equity Story zentral, und mit der US-Zertifizierung wurde nun auch ein wichtiger Meilenstein erreicht. Die Gewinnwarnung weckte aber auch die Vermutung, dass das Management seine Prognosen tendenziell eher nahe am Best Case ansetzt - ohne im Fall von unerwarteten Ereignissen noch Raum für gewisse «Reserven» zu lassen, so die Privatbank weiter. Diese Kritik müsse sich Centiel gefallen lassen: Vertrauensbildung im ersten Börsenjahr sieht anders aus. Da die Bewertung das Jahr 2027 bereits als Erfolgsjahr vorwegnimmt, bleibe die Helvetische Bank auf den aktuellen Kursniveaus daher an der Seitenlinie.