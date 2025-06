Nach dem Rücksetzer an der Wall Street kehren US-Anleger zum Wochenstart an den Aktienmarkt zurück. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 steigen zur Eröffnung am Montag jeweils um rund 0,5 Prozent auf 42'386 beziehungsweise 6012 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erholt sich um knapp ein Prozent auf 19'568 Punkte. Für Erleichterung sorgt, dass die Ölpreise trotz der anhaltenden Angriffe zwischen Israel und dem Iran nachgeben. «Die Angriffe wurden fortgesetzt, aber es sieht nicht so aus, als seien die Ölmärkte und die Schifffahrtswege unterbrochen worden», sagt David Miller, Investmentchef bei Catalyst Funds. Dies lässt die Ölpreise am Montag um gut zwei Prozent fallen. Der Angriff Israels auf den Iran und der Vergeltungsangriff des Iran auf Israel haben am Freitag den Ölpreis um rund sieben Prozent steigen lassen und die drei wichtigsten US-Indizes jeweils um mehr als ein Prozent gedrückt.