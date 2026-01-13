Die Hoffnung auf einen Boom durch Künstliche Intelligenz (KI) hat die japanische Börse am Dienstag auf ein Rekordhoch getrieben. Anleger zeigten sich optimistisch, dass die ‌Nachfrage ‌nach KI-Anwendungen das Gewinnwachstum der Unternehmen weiter antreiben wird. «Wir gehen davon aus, dass die globalen Aktienmärkte auch 2026 weiter steigen werden», schrieben Analysten der Citi. «Ein makroökonomisches Umfeld mit einer 'sanften Landung', eine solide Dynamik ​bei den Revisionen und ein sich ausweitender Rückenwind durch ‌KI sollten letztlich ausreichen, um die Gewinne zu ‌stützen.» In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 3,1 Prozent auf 53.560,38 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 2,2 Prozent höher bei 3.591,53 Zählern. Die chinesischen Märkte zeigten sich dagegen kaum verändert. Die Börse Shanghai blieb fast unverändert bei 4.163,84 ⁠Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 4.790,55 Punkten.