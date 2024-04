Der Swiss Market Index (SMI) steht bei der IG Bank um 0,15 Prozent höher bei 11'486 Punkten. Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Mittwoch - nach dem deutlichen Plus am Vortag - erst einmal auf Konsolidierungskurs einschwenken. Die wichtigsten US-Indizes legten nach Europa-Schluss lediglich leicht zu.



Hierzulande folgt - auf Novartis am Vortag - am Mittwoch mit Roche ein weiteres Pharma-Schwergewicht mit Q1-Zahlen. Das dritte Schwergewicht Nestlé zieht am morgigen Donnerstag nach. Weitere Blue Chips - Holcim (ebenfalls Donnerstag) und SGS (Freitag) - und zahlreiche Unternehmen aus der zweiten Reihe stehen diese Woche ebenfalls noch mit Zwischenberichten auf der Agenda. Insgesamt ist die Liste allerdings am Donnerstag deutlich länger als am Mittwoch und auch am Freitag.



Auf dem Programm steht heute allerdings auch die Generalversammlung der UBS. Diese sollte jedoch ohne grössere Reibungen glatt über die Bühne gehen, auch wenn Aktionärsvereinigungen wie Actares oder Ethos den Lohn von Sergio Ermotti als zu hoch kritisieren und den Vergütungsbericht zur Ablehnung empfehlen. Die beiden gewichtigen Aktionärsvertreter ISS und Glass Lewis raten den Aktionären, sämtliche Traktanden anzunehmen.



Zudem könnte Temenos noch für Gesprächsstoff am Markt sorgen. Am Vorabend wurde ein neuer CEO ernannt, nachdem der Genfer Software-Hersteller seit über einem Jahr auf der Suche war.