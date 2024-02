Die US-Vorgaben für den hiesigen Handel sind positiv. Die Chancen auf ein positives SMI-Wochenplus sind gleichwohl eher gering. Der Leitindex notiert aktuell fast 180 Punkte unter dem Stand von Ende letzter Woche.



News, welche die Kurse treiben könnte, gibt es zu Hauf. So wird am Nachmittag in den USA der Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Für Bewegung könnten auch die Zahlen der US-Giganten Apple, Amazon und Meta sorgen, die am Vorabend veröffentlicht wurden. Erste nachbörsliche Reaktionen waren bei Amazon und Meta positiv, bei Apple verhalten.



Hierzulande gibt es am letzten Tag der Woche Zahlen von Lem und Medacta. Zudem gibt es vom Bundesamt für Statistik Daten zu den Wohnimmobilienpreisen.