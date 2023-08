Immerhin haben die beiden grossen US-Börsen nach Handelsschluss in Europa ihre Verluste deutlich eingegrenzt. Somit sind die Vorgaben für den Handel in der Schweiz am heutigen Mittwoch eigentlich positiv. Investoren dürften allerdings an der Seitenlinie bleiben, weil sie gespannt auf die US-Inflationszahlen warten, die am Donnerstagnachmittag veröffentlicht werden.