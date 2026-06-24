09:15
Im Fokus steht einmal nicht der Iran-Konflikt, sondern die jüngste Korrektur unter den Technologietiteln dies- und jenseits des Atlantiks. In den vergangenen Wochen und Monaten waren teils sehr hohe Bewertungen aufgebaut worden, nun kam es an der US-Techbörse Nasdaq zu weiteren Gewinnmitnahmen. In Asien zeichnete sich eine gewisse Stabilisierung ab.
«Die Frage ist nun, ob der jüngste Ausverkauf den Beginn einer platzenden Blase markiert oder nur eine weitere Korrektur auf dem Weg nach oben ist», sagt Händlerin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Auf jeden Fall seien die Gründe für die jüngsten Turbulenzen noch nicht verschwunden, und einige Titel würden geradezu nach einer Korrektur zurück auf gesündere Niveaus «schreien», ergänzt sie.
Die Agenda ist zur Wochenmitte recht dünn gefüllt: Hierzulande steht der UBS-CFA-Index auf dem Programm, in Deutschland dürfte das Ifo-Geschäftsklima einen Blick wert sein. Aus den USA sind nur wenig bewegende Daten zu erwarten. Allerdings legt der Chiphersteller Micron seine Quartalszahlen nach Börsenschluss vor, die nach dem jüngsten Ausverkauf als Gradmesser für die Stimmung im Halbleitersektor angesehen werden.
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08:10
Der SMI notiert bei Julius Bär vorbörslich 0,03 Prozent höher. Elf von 20 SMI-Titeln werden tiefer gestellt. Am deutlichsten fällt Amrize mit 1 Prozent.
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06:20
Der SMI wird bei der IG Bank vorbörslich kaum verändert gesehen. Am Dienstag hatte er 0,42 Prozent höher geschlossen.
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06:00
Ein Ausverkauf bei Technologiewerten an der Wall Street hat die asiatischen Börsen am Mittwoch belastet und die Volatilität erhöht. «Wenn sich die Märkte so schnell bewegen, egal in welche Richtung, ist das ein Zeichen von Instabilität», sagte Michael McCarthy, Marktanalyst bei Moomoo Securities.
Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio gab 0,4 Prozent auf 69'523,79 Punkte nach. Die Börse in Shanghai verlor ebenfalls 0,4 Prozent. Der südkoreanische Kospi-Index erholte sich hingegen und legte 2,2 Prozent zu, nachdem er am Vortag den stärksten Tagesverlust seit März erlitten hatte. Hintergrund waren Sorgen über steigende schuldenfinanzierte Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) und Spekulationen, dass die US-Notenbank Federal Reserve eine restriktivere Haltung einnehmen könnte.
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05:30
Am Devisenmarkt hielt die Schwäche des Yen an. Der Dollar gewann geringfügig auf 161,56 Yen und notierte damit in der Nähe eines 40-Jahres-Tiefs, was die Sorge vor einer Intervention der japanischen Notenbank schürte. Zum chinesischen Yuan legte er leicht auf 6,7941 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte der Dollar etwas auf 0,8099 Franken vor. Das ist der höchste Stand seit Anfang November. Der Euro notierte fast unverändert bei 1,1372 Dollar und zog zum Franken leicht auf 0,9211 Franken an.
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05:00
Die Ölpreise setzten ihre Talfahrt fort und notierten nahe ihrer Viermonatstiefs. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 0,9 Prozent auf 76,38 Dollar. Das US-Öl WTI notierte 1,0 Prozent schwächer bei 72,50 Dollar. Händler verwiesen auf Anzeichen, dass nach einer Einigung im Iran-Konflikt wieder mehr Öltanker die Strasse von Hormus passieren können.
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01:00
Kräftige Kursabschläge bei asiatischen Technologiewerten haben am Dienstag auch die US-Tech-Börse Nasdaq tief in die Verlustzone gezogen. Beobachter verwiesen auf Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des Hypes um Künstliche Intelligenz (KI) stark gelaufenen Technologietiteln und sprachen dementsprechend von einem Weckruf in Sachen KI.
Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 3,29 Prozent auf 29'347,27 Punkte nach unten. Dies entspricht dem Niveau vom 12. Juni. Der marktbreite S&P 500 büsste 1,44 Prozent auf 7365,46 Punkte ein. Der Dow Jones Industrial hingegen gab nur geringfügig auf 51'666,84 Punkte nach. In dem Leitindex spielen Technologie-Unternehmen keine so dominante Rolle wie in den Nasdaq-Indizes.
Die Schwäche in der Tech-Branche laste auf der Marktstimmung, sagte Analyst Fabien Yip vom Handelshaus IG International. In den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für eine Beilegung des Kriegs gebe es zwar Fortschritte. Doch Yip sieht immer noch fundamentale Differenzen über die Auslegung der Bestimmungen des Rahmenabkommens, das beide Seiten vorab geschlossen haben.
Jian Shi Cortesi, Fondsmanagerin bei Gam Investment Management, ergänzte: «Viele Anleger verzeichnen mit ihren KI-Aktien hohe Gewinne, und jede Unsicherheit könnte sie dazu veranlassen, ihre Positionen zu reduzieren, um die Erträge zu sichern.» Derzeit reagierten Tech-Aktien zudem besonders empfindlich auf die Zinsaussichten und mögliche Zinserhöhungen der Notenbank Fed. Denn hohe Zinsen bedeuten, dass die erwarteten hohen Gewinne der Technologie-Unternehmen aus heutiger Sicht weniger wert sind.
Der neue Fed-Chef Kevin Warsh hatte letzte Woche deutlich gemacht, dass er zum Ziel der Preisstabilität steht. Zuletzt lag die Inflation in den USA bei 4,2 Prozent. Über das Jahr hinweg dürfte sie nach Überzeugung der Notenbank auf hohem Niveau bleiben.
Die Blicke der Anleger richteten sich derweil bereits auf den Mittwoch. Dann will der Halbleiterhersteller Micron nach Börsenschluss seinen Quartalsbericht vorlegen. Microns Aktienkurs hatte sich seit Jahresbeginn in der Spitze mehr als vervierfacht. Jetzt büssten die Papiere gut 13 Prozent ein.
Die Quartalszahlen seien der eigentliche Test, ob der rasante Aufschwung im Bereich Künstliche Intelligenz noch Potenzial habe, sagte Stratege Dilin Wu von der Pepperstone Group. Unter den weiteren Halbleitertiteln sackten Intel, Applied Materials und Marvell um bis zu 9,4 Prozent ab. Micron verloren über 13 Prozent.
Beim anfänglichen Börsen-Überflieger SpaceX stabilisierte sich der Kurs nach den jüngsten Gewinnmitnahmen. Die Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns von Tesla-Chef Elon Musk gewannen ein Prozent. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtete, ist die Nachfrage nach Anleihen des Unternehmens sehr hoch.
An der Dow-Spitze zogen die Titel von IBM um fünf Prozent an. Ihnen half eine Hochstufung der Bank JPMorgan. Nach einer eingehenderen Betrachtung des wichtigen Softwaregeschäfts ist Analyst Brian Essex nun zuversichtlicher, dass sich dessen währungsbereinigtes Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen sollte.
Ausserhalb der Technologiebranche gaben die Aktien von Best Buy um mehr als ein Prozent nach. Der Hersteller von Unterhaltungselektronik hatte den Abschied seines langjährigen Finanzchefs Matt Bilunas per Ende Juli bekannt gegeben. Ein Nachfolger werde gesucht.
(cash/AWP/Reuters)