Die Anleger ​in Asien blicken zudem auf die anstehenden US-Inflationsdaten, die Aufschluss über den künftigen Zinskurs geben könnten. «Die starken Gewinne des Nikkei in den letzten beiden Sitzungen sind eine Überraschung», sagte Kazuaki Shimada, Chefstratege bei IwaiCosmo Securities. «Die Gewinne waren jedoch begrenzt, da die Anleger nicht darauf setzen wollten, dass der Nikkei die Marke von 61'000 Punkten überschreitet.» Der Nikkei war am Freitag um fast sechs Prozent gefallen. Die KI-Werte gaben aufgrund von Sorgen nach, der US-Kongress könnte nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen die Investitionen in ‌Künstliche Intelligenz bremsen.