09:30
Der überraschende Wechsel an der Nestlé-Spitze verunsichert die Märkte. Am Montagabend gab der Nahrungsmittelkonzern überraschend einen Chefwechsel bekannt - schon wieder. Laurent Freixe muss wegen einer verheimlichten Liebschaft das Unternehmen per sofort verlassen, Philipp Navratil übernimmt das Steuer. Dieser leitet seit Sommer 2024 die erfolgreiche Sparte Nespresso.
Die plötzliche Entlassung des Konzernchefs habe ihn schockiert, schreibt James Edwardes Jones von der kanadischen Bank RBC. David Hayes vom Analysehaus Jefferies stellt sich derweil die Frage, warum Nestlé erneut einen Chef aus den eigenen Reihen berufen hat, anstatt sich Zeit für eine umfassende Bewertung interner und externer Kandidaten zu nehmen.
+++
09:00
Anleger müssen ohne Vorgaben von der Wall Street auskommen. Die US-Börsen blieben wegen eines Feiertags geschlossen. Zudem tendierten die asiatischen Märkte leicht negativ und bieten damit ebenfalls keine Unterstützung. Klar im Fokus stehen Nestlé nach dem abrupten CEO-Austausch.
Ansonsten könnten Inflationszahlen aus dem Euroraum für August am Vormittag neue Impulse bringen. Am Nachmittag folgt mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe aus den USA ein wichtiger Indikator. «Die Frage ist nun, wie gut die nächsten US-Konjunkturdaten ausfallen dürfen, um die quasi eingepreiste Zinssenkung nicht zu verhindern», kommentierte ein Händler.
Nestlé (-3 Prozent) lieferte am Vorabend einen Paukenschlag. Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern hat seinen CEO Laurent Freixe nach nur gerade mal einem Jahr im Amt wegen einer nicht offengelegten Beziehung zu einer untergebenen Mitarbeiterin per sofort gefeuert. Neu übernimmt der bisherige Nespresso-Chef Philipp Navratil das Ruder des Konzerns.
Für Partners Group (+4,4 Prozent) ging das erste Halbjahr dank den wichtigen Performance Fees mit einem höheren Gewinn zu Ende. Zudem erhöht der Vermögensverwalter die Guidance für das Gesamtjahr.
In der zweiten Reihe hat der Schliesstechnik-Konzern Dormakaba (+3 Prozent) 2024/25 einen Gewinnsprung hingelegt und kommt zudem mit seiner Restrukturierung voran. Trotz eines höheren Gewinns als erwartet blieb das Unternehmen aber bei der Dividende hinter den Schätzungen zurück.
Huber+Suhner (+3,5 Prozent) profitieren von einem positiven Analystenkommentar. Berenberg hat das Kursziel kräftig nach oben geschraubt und hält an der Kaufempfehlung fest.
Die Schweizer Börse dürfte zudem bald einen Neuzugang erhalten. Die Swiss Marketplace Group SMG macht Ernst mit dem Börsengang und will ihre Aktien an der SIX Swiss Exchange kotieren lassen. Der genaue Zeitpunkt für das IPO ist allerdings noch offen.
+++
08:30
+++
08:00
Einzig Partners Group legt vorbörslich mehr als 2 Prozent zu. Der Vermögensverwalter hat im ersten Halbjahr mehr Ertrag generiert und unter dem Strich auch mehr verdient. Das Unternehmen erhöht nun die Guidance für das Gesamtjahr.
Nestlé wird derweil 2 Prozent tiefer erwartet. Der Nahrungsmittelkonzern hat den CEO Laurent Freixe wegen einer Affäre mit einer Mitarbeiterin mit sofortiger Wirkung abgesetzt.
+++
07:45
Am Devisenmarkt gibt es am frühen Dienstag wenig Bewegung. Während das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9370 mehr oder weniger auf der Stelle tritt, gab der Euro zum US-Dollar in der Nacht leicht an Terrain preis und wird derzeit zu 1,1687 nach 1,1708 am Vorabend gehandelt. Das Dollar/Franken-Paar lag mit 0,8018 knapp über der Marke von 0,80 Franken.
Im Tagesverlauf stehen eine Reihe Konjunkturdaten an, die nach dem Feiertag in den USA frische Impulse liefern könnten. So rückt am Vormittag die Inflation aus dem Euroraum für August in den Fokus. Allerdings sind die Daten der grossen Euro-Länder bereits bekannt, gibt die Helaba zu bedenken.
Wichtiger sei der ISM-Index aus den USA am Nachmittag. Er sei einer der am meisten beobachteten Konjunkturindikatoren in Amerika und werde erneut leicht unter der Expansionsschwelle erwartet. Sollte dieses Ergebnis eintreffen, dürften die Zinssenkungserwartungen an das Fed zumindest nicht geschmählert werden, so die Experten.
+++
07:30
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
Accelleron: Berenberg Bank erhöht auf 62 (60) Fr. mit HOLD. Zuständiger Analyst schliesst eine Erhöhung der Mittelfristziele nicht aus.
+++
07:00
Am Schweizer Aktienmarkt dürften heute die Aktien von Nestlé für Gesprächsstoff sorgen. Der Nahrungsmittelkonzern hat den CEO Laurent Freixe wegen einer Affäre mit einer Mitarbeiterin mit sofortiger Wirkung abgesetzt. Seine Amtszeit dauerte genau ein Jahr.
Der Nestlé-Verwaltungsrat ernannte Nespresso-CEO Philipp Navratil zum neuen Konzernchef. Navratil erklärte: «Es ist ein Privileg, Nestlé in die Zukunft führen zu dürfen. Ich unterstütze voll und ganz die strategische Ausrichtung des Unternehmens, sowie den schon in Gang gesetzten Aktionsplan, um die Leistung von Nestlé zu stärken.»
Analysten reagierten kritisch. «Wir sind enttäuscht, dass der neue CEO derzeit gezwungen ist, die Strategie seines Vorgängers fortzusetzen, obwohl der Markt angesichts der historisch niedrigen Aktienbewertung von Nestlé an deren Erfolg zweifelt», erklärte die Experten der US-Grossbank JPMorgan. Mit dem erneuten Wechsel dürfte die Frage nach der mittelfristigen Ausrichtung des Unternehmens weiter schwelen, bis mehr über die Pläne von Navratil bekannt werde.
+++
06:15
+++
05:00
Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag ein gemischtes Bild gezeigt. Während die japanische Börse von der Hoffnung auf eine vorsichtige Geldpolitik der Bank of Japan (BOJ) profitierte, belasteten in China Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rallye. Der Nikkei-Index in Tokio legte um 0,3 Prozent auf 42.292,88 Punkte zu, der breiter gefasste Topix gewann 0,5 Prozent auf 3.077,77 Zähler. Die Börse Shanghai gab dagegen 0,6 Prozent auf 3.850,52 Stellen nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,3 Prozent auf 4.509,49 Punkte.
In Japan standen Staatsanleihen im Fokus, nachdem die Renditen zuletzt auf Mehrjahreshochs geklettert waren. Das Finanzministerium plante für den Dienstag eine Auktion zehnjähriger Anleihen im Volumen von rund 2,6 Billionen Yen. «Während eine übergrosse Zinssenkung um 50 Basispunkte im September derzeit nicht die Basiserwartung ist, kann sie nicht völlig ausgeschlossen werden, falls die Arbeitsmarktdaten im August aussergewöhnliche Schwäche zeigen», sagte Vasu Menon, Managing Director für Anlagestrategie bei der OCBC Bank. Zu den Gewinnern in Tokio zählten Technologiewerte, während Immobilienaktien unter Druck gerieten. Die Märkte verfolgten zudem aufmerksam die für Dienstag geplanten Reden des stellvertretenden Notenbankchefs Ryozo Himino.
An den chinesischen Börsen setzte nach der dreitägigen Rallye eine Konsolidierung ein. Der CSI300-Index hatte am Montag ein Dreijahreshoch erreicht, getrieben von Begeisterung für Künstliche Intelligenz. «Die anhaltenden Risiken für die Energieinfrastruktur in Russland bleiben hoch. Die Ukraine hat am Wochenende weitere russische Ölraffinerien getroffen», erklärte Daniel Hynes, leitender Rohstoffstratege bei ANZ. In Südkorea überraschte unterdessen die Inflation mit einem deutlichen Rückgang auf 1,7 Prozent im August - dem niedrigsten Stand seit neun Monaten. Grund war ein Einmaleffekt durch gesunkene Telekommunikationspreise nach einem Datenleck beim grössten Mobilfunkanbieter SK Telecom.
+++
04:00
Im asiatischen Devisenhandel zeigte sich der Dollar uneinheitlich. Gegenüber dem Yen gewann die US-Währung 0,3 Prozent auf 147,64 Yen, während sie zum Yuan leicht auf 7,1442 zulegte. Der Euro verharrte nahezu unverändert bei 1,1698 Dollar. Zur Schweizer Währung rückte der Greenback etwas auf 0,8010 Franken vor. Der Dollar-Index notierte nahe seinem Fünfwochentief, da Anleger auf eine Zinssenkung der Fed im September setzten.
+++
03:00
Die Ölpreise legten wegen wachsender Sorgen über Lieferunterbrechungen infolge der Eskalation zwischen Russland und der Ukraine zu. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 68,44 Dollar je Barrel. US-Öl der Sorte WTI stieg um 1,5 Prozent auf 64,94 Dollar. Ukrainische Drohnenangriffe hatten Anlagen lahmgelegt, die mindestens 17 Prozent der russischen Ölverarbeitungskapazität ausmachen.
+++
02:00
Die digitalen Token des Kryptowährungs-Unternehmens der Familie von US-Präsident Donald Trump haben am Montag an ihrem ersten Handelstag an Wert verloren. Die Token von World Liberty Financial, bekannt als $WLFI, notierten bei ihrem Debüt zunächst über 0,30 Dollar, fielen aber später. Daten der Analysefirma CoinGecko zufolge lagen sie gegen 18.40 Uhr GMT bei 0,246 Dollar und damit rund zwölf Prozent im Minus. Damit belief sich die Marktkapitalisierung auf knapp sieben Milliarden Dollar. Mehrere der weltgrössten Kryptowährungsbörsen, darunter Binance, OKX und Bybit, bieten die Token an.
+++
01:00
Die US-Börsen waren am Montag wegen des Feiertags «Labor Day» geschlossen und lieferten daher keine neuen Impulse. Sie hatten sich am Freitag vor dem verlängerten Wochenende schwächer gezeigt. Der Dow Jones verlor 0,2 Prozent auf 45.544,88 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,6 Prozent auf 6.460,26 Zähler nach, der technologielastige Nasdaq büsste 1,1 Prozent auf 21.455,55 Stellen ein. Im Fokus steht nun der für Freitag erwartete US-Arbeitsmarktbericht.
(cash/AWP/Reuters)
1 Kommentar
Nestlé: „ Analysten reagieren kritisch, wir sind enttäuscht, dass….“ wird als Erstes (Wichtigstes ?) vermerkt. Mit Verlaub, verehrte Redaktoren: diese Leute, grossmehrheitlich ohne irgendwelche unternehmerische Führungserfahrung, schon gar nicht von der Grösse und Komplexität einer Nestlé, sind nun wirklich nicht das Mass aller Dinge und werden daher viel zu wichtig genommen!
Nestlé-Produkte werden heute wohl weltweit auch weiterhin gekauft…..