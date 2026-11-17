08:10
Der SMI wird bei Julius Bär rund eine Stunde vor Handelsstart 0,48 Prozent tiefer gestellt. Alle Aktienkurse an der Schweizer Vorbörse sind tiefer, ausser bei Zurich. Die Aktie steigt nach Angaben zum Kapitalmarkttag um 0,44 Prozent.
Die grössten Verlierer im SMI sind ABB (-1 Prozent) und Logitech (-1,4 Prozent). Am breiten Markt fallen Halbleiterhersteller wie Comet, Inficon und VAT mit Abgaben zwischen 1 und 2 Prozent auf.
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07:45
Der Dollar kann am Dienstagmorgen seine jüngsten Gewinne weitgehend halten. Am Montag war die US-Währung zum Franken und Euro auf den höchsten Stand seit Frühling 2025 gestiegen. Über Nacht blieben die Kursbewegungen gering.
Der Dollar kostet am frühen Morgen 0,8392 Franken nach 0,8399 am Vorabend und liegt damit knapp unter der am Montag zeitweise überschrittenen Marke von 0,84. Der Euro hat sich zum Dollar bei 1,1007 wieder knapp über der Marke von 1,10 stabilisiert. Das EUR/CHF-Paar notiert derweil wenig verändert bei 0,9237.
Gestützt wird der Dollar von den gestiegenen Erwartungen an die US-Zinsen. Festere Inflationsdaten und zahlreiche Äusserungen aus den Reihen des Fed hätten diese befeuert, heisst es in einem Devisenkommentar. Dem Euro machten dagegen die Sorgen um Frankreichs Staatsfinanzen zu schaffen.
Im Blick bleibt auch die Schwäche der US-Technologiewerte. Sollte sich der Ausverkauf fortsetzen, könnte dies zunehmend den Dollar belasten, heisst es weiter. Für Unsicherheit sorgt zudem das für Donnerstag geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinen Amtskollegen aus China und Russland in Shenzhen.
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06:20
Der SMI wird bei der IG Bank 0,35 Prozent tiefer gestellt. Am Montag hatte der Leitindex 0,57 Prozent gewonnen.
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06:00
Die Furcht vor einer Eskalation im Technologiestreit zwischen den USA und China hat die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag ins Minus gedrückt. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,1 Prozent auf 58'994,39 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 1,4 Prozent niedriger bei 3845,19 Zählern. Die Börse Shanghai blieb fast unverändert bei 3602,07 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3981,91 Punkten.
Vor dem anstehenden Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping verschärfte die US-Regierung die Exportkontrollen für hochmoderne KI-Chips nach China. Dies belastete vor allem Technologiewerte, zumal Anleger ohnehin nervös auf die anstehenden Quartalszahlen des US-Chipriesen Nvidia sowie den Rücktritt von dessen Chef Jensen Huang blickten.
«Die Vorsicht vor den Nvidia-Zahlen und dem Börsengang von Anthropic hält die Anleger von aggressiven Käufen ab und erhöht den Druck auf die Aktien», erklärte Analyst Yoshitaka Araya von Monex Securities. In Japan zählten KI- und Chip-Werte wie Advantest, Kioxia Holdings und SoftBank Group zu den grössten Verlierern.
In China rückte zudem die Kupferindustrie in den Fokus. Die chinesische Schmelzkapazität für Kupferkonzentrat werde 2026 nahezu ihre Obergrenze erreichen, sagte Chen Xuesen vom Branchenverband China Nonferrous Metals Industry Association. Der Verband wolle mit der Regierung ein Frühwarnsystem aufbauen, um die Produktion flexibler an das weltweite Angebot anzupassen.
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05:30
Aussichten auf eine weiterhin straffe Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) gaben der US-Währung Auftrieb. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 159,34 Yen und legte leicht auf 6,6650 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er zweitweise bis 0,8414 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1005 Dollar und zog leicht auf 0,9236 Franken an. Händler in Tokio blieben wegen der Yen-Schwäche in Alarmbereitschaft für mögliche Stützungskäufe der japanischen Regierung.
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05:00
Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,8 Prozent auf 91,70 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,7 Prozent schwächer bei 85,11 Dollar. Anzeichen für eine Erholung der Öltransporte durch die Strasse von Hormus verstärkten die Erwartung eines Überangebots. Dies drückte die Preise, obwohl jüngste Zwischenfälle mit Tankern die Risiken für die Exporte aus dem Nahen Osten unterstrichen.
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01:00
Der Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq hat sich auch am Montag fortgesetzt. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen. Ausserdem belasteten die Unsicherheit vor dem Börsengang (IPO) des KI-Plattformbetreibers Anthropic und wegen der weiteren Entwicklung beim KI-Halbleitergiganten Nvidia.
Der Auswahlindex Nasdaq 100 erlitt mit einem Minus von 2,67 Prozent auf 27'197,15 Punkte den dritten Verlusttag in Folge. Langsam aber sicher rückt wieder das Kurstief seit April bei 26'606 Zählern in Sichtweite, auf welches der Auswahlindex vor anderthalb Wochen abgerutscht war. Da hatte ihn die Angst vor einer stärkeren KI-Regulierung nach dem Sieg der Demokraten bei den Parlaments-Zwischenwahlen erschüttert.
Sein Jahresgewinn von zeitweise 24 Prozent ist inzwischen auf 7,7 Prozent zusammengeschmolzen, womit sich der grosse Vorsprung auf den Dow Jones Industrial fast komplett in Luft aufgelöst hat. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex sank zu Wochenbeginn um 1,41 Prozent auf 51.608,17 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,92 Prozent auf 7416,59 Punkte bergab - in der Jahresbilanz hat er den Nasdaq 1090 mit plus 8,3 Prozent inzwischen überholt.
Bei Nvidia ging die Kurs-Talfahrt mit einem Minus von 4,1 Prozent ebenfalls weiter. Im Fokus steht derzeit nicht nur die Führungsfrage, sondern auch der für Dienstag nachbörslich angekündigte Quartalsbericht. Nach Medienberichten, wonach Verbündete des jüngst zurückgetretenen Chefs Jensen Huang an Plänen für seine Rückkehr arbeiten, hiess es dort unter Berufung auf informierte Personen zuletzt, es gebe beim Verwaltungsrat keine entsprechenden Überlegungen.
Auch bei anderen Chiptiteln hielt der Kursdruck an: Im Nasdaq 100 zählten Sandisk , Arm Holdings , Micron und Marvell Technology mit Abschlägen von 7,3 bis 8,6 Prozent zu den grössten Verlierern.
Mit Spannung wird im Tech-Sektor zudem auf den Anthropic-Börsengang gewartet, der voraussichtlich an diesem Donnerstag über die Bühne gehen soll. Dieser werde «unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein», glaubt Analyst Kyle Rodda von Capital.com.
Schlechte Nachrichten gab es für Anthropic-Konkurrent OpenAI: Der US-Bundesstaat Kalifornien verklagt den ChatGPT-Entwickler wegen der eigenständigen Hacking-Attacken durch dessen Künstliche Intelligenz. Eigenmächtige Aktionen fortgeschrittener KI von OpenAI und anderen Tech-Riesen - neben Anthropic auch von Google und vom Facebook-Konzern Meta - hatten in den vergangenen Monaten wiederholt Debatten um Risiken der Technologie angefacht.
Dass die schwerwiegende Störung bei den Microsoft-Büroprogrammen nach eigenen Angaben behoben ist, half den Aktien des Softwarekonzerns im schwachen Tech-Umfeld wenig: Sie sanken um 1,1 Prozent. Ein seit Juli unentdeckt im System schlummernder Programmfehler hatte in der vergangenen Woche den weltweiten Ausfall von Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams ausgelöst.
Die Anteilscheine von SpaceX verloren trotz guter Nachrichten 1,3 Prozent. Der Raumfahrtkonzern hatte die Oberstufe seiner Starship-Rakete erstmals erfolgreich in der Luft aufgefangen. Analysten bezeichneten dies als Meilenstein auf dem Weg zu häufigeren und kostengünstigeren Orbitalflügen.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)