Gestützt von robusten US-Konjunkturdaten war der US-Standardwerteindex Dow Jones am Freitag mit einem Plus von 1,0 Prozent auf 44.296,51 Punkte aus dem Handel gegangen. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 5969,34 Punkte und der technologielastige Nasdaq stieg um 0,2 Prozent auf 19.003,65 Stellen. In dieser Woche dürfte der Handel wegen des Thanksgiving-Feiertags in den USA am Donnerstag eher dünn ausfallen.