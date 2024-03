Die Aussicht auf langfristig sinkende Zinsen in den USA feuern die Goldpreis-Rally weiter an. Das Edelmetall verteuert sich in der Spitze um 0,6 Prozent auf 2161,09 Dollar je Feinunze und markiert damit ein frisches Allzeithoch. Seit Anfang Februar hat Gold bereits rund sechs Prozent zugelegt. US-Notenbank-Chef Jerome Powell liess in einer Rede am Mittwoch den Zeitpunkt für eine Zinswende zwar weiter offen. Er betonte jedoch, dass die Federal Reserve diesen wichtigen geldpolitischen Kurswechsel 2024 auf dem Radar habe. Niedrigere Zinssätze steigern die Attraktivität von Edelmetallen.