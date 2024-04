Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Die asiatischen Börsen befinden sich derzeit in einem vorsichtigen Aufwind, da sich die Märkte mit der Vorstellung abgefunden haben, dass Zinssenkungen in den USA höchstwahrscheinlich noch eine Weile auf sich warten lassen und derzeit alle Augen auf die Zinsentscheidung der Bank of Japan (BOJ) zum Abschluss ihrer zweitägigen geldpolitischen Sitzung gerichtet sind. Obwohl erwartet wird, dass die BOJ ihren geldpolitischen Kurs beibehält, steht die Frage im Raum, ob die japanische Zentralbank Anpassungen bei den Anleihekäufen vornehmen wird. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem der Yen durch einen wiedererstarkten Dollar unter Druck gerät. «Es besteht nahezu Einigkeit darüber, dass die BOJ heute bei ihrem Leitzins bleiben wird, obwohl dies ein Zeichen für eine bevorstehende Reduzierung der JGB-Käufe in der Zukunft sein könnte», sagte Alvin Tan, Leiter der asiatischen Devisenstrategie bei RBC Capital Markets.