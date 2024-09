In Japan hatte die Notenbank Bank of Japan(BOJ)am Freitag ihren kurzfristigen Leitzins bei 0,25 Prozent belassen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten dies einstimmig erwartet. Die meisten Ökonomen rechnen allerdings damit, dass die Bank of Japan (BOJ) nach den Zinserhöhungen im März und Juli dieses Jahr nachlegen wird - und zwar im Dezember. Der Chef der BOJ, Kazuo Ueda, hatte signalisiert, dass die Zentralbank zu weiteren Zinserhöhungen bereit sei, wenn die Inflation in den kommenden Jahren wie derzeit prognostiziert bei etwa zwei Prozent liegen sollte und zugleich solide Lohnzuwächse zu verzeichnen seien. Die Kerninflation Japans erreichte laut am Freitag veröffentlichten Daten im August 2,8 Prozent und beschleunigte sich damit den vierten Monat in Folge.