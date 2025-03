Japans Aktienindex Nikkei konnte nur einen minimalen Anstieg verbuchen. Die drei Hauptindizes an der Wall Street kurbelten in der vergangenen Woche die Marktstimmung nur geringfügig an. Die drohendende Einfuhr von weiteren US-Zöllen lässt die Anleger vorsichtig agieren. In Tokio blieb der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fast unverändert bei 37'688,90 Punkten und der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent niedriger bei 2'794,08 Zählern. Etwas Aufschwung erhielt der Nikkei durch zwei schwergewichtige Aktien. Die Papiere der Uniqlo-Muttergesellschaft Fast Retailing stiegen um 0,4 Prozent und die des auf KI fokussierten Startup-Investors SoftBank Group kletterte um 2,9 Prozent nach oben.