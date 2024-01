Die Investoren fokussierten sich Analysten zufolge auf Daten, die auf eine Resilienz der Konjunktur trotz der hohen Zinsen hindeuteten. Die Exporte der deutschen Industrie stiegen im November etwa so stark wie seit über anderthalb Jahren nicht mehr. Am Dienstag veröffentlicht das Statistische Bundesamt die Daten zur deutschen Produktion im November. Von Reuters befragte Volkswirte erwarten ein Plus von 0,2 Prozent. Die Unternehmen hatten ihre Produktion im Oktober überraschend den fünften Monat in Folge gedrosselt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,4 Prozent weniger her als im Vormonat. Nun wird sich zeigen, ob der Abwärtstrend anhält oder nicht.