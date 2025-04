In den gestrigen News gingen zwei US-Konjunkturdatenpunkte unter. Erstens eine weitere Woche mit einem erneut überraschend niedrigen Wert bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA mit 219'000. Das ist immer noch bemerkenswert nahe am langjährigen Durchschnitt von 219'900. Angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Unsicherheit werden diese wöchentlichen Berichte in den kommenden Wochen von entscheidender Bedeutung für die Marktstimmung sein, meint Nick Colas von der Datatrek Research in New York. Zweitens sank die Benzinnachfrage in den USA letzte Woche um 8,0 Prozent und in den letzten vier Wochen um 1,9 Prozent. Dies bestätigt die Sorgen um die Lage der US-Verbraucher.