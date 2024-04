Der Euro hat sich am Montag im europäischen Devisenhandel nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung setzt damit die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fort. Am Morgen kostet der Euro 1,0653 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Freitagabend. Der Angriff des Irans auf Israel vom Wochenende zeigt bisher keine grösseren Auswirkungen am Devisenmarkt.