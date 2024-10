Verluste an der Wall Street und Sorgen über steigende Kosten für Künstliche Intelligenz (KI) bei Tech-Giganten belasten am Donnerstag die japanischen Märkte. «Der Nikkei folgte den nächtlichen Kursverlusten an den US-Börsen, gab aber auch die zu starken Gewinne vom Vortag wieder ab», sagte Shigetoshi Kamada von Tachibana Securities. In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,4 Prozent auf 39'099,24 Punkte, unbeeindruckt von der erwarteten Entscheidung der Bank of Japan (BoJ), die Zinsen unverändert zu lassen. Der breiter gefasste Topix gab um 0,4 Prozent auf 2693,96 Punkte nach. Unter den Einzelwerten waren Uniqlo-Eigentümer Fast Retailing mit einem Minus von 1,5 Prozent der grösste Belastungsfaktor für den Nikkei. Dagegen sprangen Advantest um acht Prozent nach oben, nachdem der Hersteller von Chip-Testgeräten seine Prognose für den operativen Jahresgewinn angehoben hatte.