Am Vortag zeigten sich die Märkte in der Schweiz und Europa freundlich. Der europäische Leitindex Eurostoxx 50 erreichte sogar den höchsten Stand seit drei Wochen. Auch der SMI in der Schweiz schloss mit einem soliden Plus, wurde jedoch durch das Schwergewicht Roche ausgebremst. Heute stehen der Konsumentenstimmungsindex für Juni, die Logiernächte des Bundesamts für Statistik im Mai sowie die Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank für Juni auf dem Programm. Der Tag birgt keine weiteren Unternehmensankündigungen, abgesehen von den Generalversammlungen von Burckhardt, Cosmo und Dottikon.