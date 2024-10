Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten starten. Am Mittwoch hatte er 1,1 Prozent schwächer bei 19.257,34 Punkten geschlossen. Für Zurückhaltung der Anleger in Europa sorgte eine Reihe uneinheitlicher Konjunkturdaten und Konzernbilanzen. An der Wall Street ging es ebenfalls bergab.