06:55
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank derweil unverändert mit 0,00 Prozent bei 14’551 Punkten
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank nahezu unverändert mit 0,01 Prozent im Plus bei 14'558 Punkten.
Die US-Vorgaben für den heutigen Handelstag sind verhalten. Der breite Dow Jones hat gestern nach europäischem Handelsschluss seinen Rekordlauf etwas gebremst, während die techlastige Nasdaq ihre Verluste ausweitete. In Asien weisen die wichtigsten Börsenplätze überwiegend Kursverluste auf. Die Anleger hoffen nun auf weitere Signale aus dem Nahen Osten.
Bei Zurich liegt der Fokus der Anleger unter anderem auf der Beazley-Integration. Bei Swiss Re dürften sich die vergleichsweise geringen Grossschäden aus Naturkatastrophen positiv ausgewirkt haben. Und bei Swisscom stellt sich die Frage, inwieweit der halbstaatliche Konzern von den Synergien aus der Zusammenlegung von Fastweb und Vodafone profitiert hat.
Konjunkturseitig kommen am Nachmittag noch US-Daten wie der ISM-Index und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Danach richten sich die Blicke der Investoren bereits auf den Juli-Arbeitsmarktbericht vom Freitag. Dieser wird von der US-Notenbank neben den Inflationsdaten als Gradmesser für die Ausrichtung der Geldpolitik herangezogen.
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05:40
Gewinnmitnahmen im Technologiesektor haben die asiatischen Börsen am Donnerstag belastet. Die jüngste KI-getriebene Rally geriet damit ins Stocken, nachdem die Quartalszahlen einiger US-Technologiefirmen die hohen Erwartungen der Anleger nicht erfüllen konnten. Der japanische Nikkei-Index verlor 1,57 Prozent. In Südkorea fiel der Kospi um 3,64 Prozent. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gab um 0,69 Prozent nach. Händler verwiesen auf eine schwächere Sitzung an der Wall Street, wo die Aktien von SpaceX und AMD nachgaben.
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04:14
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03:30
Die Ölpreise zogen leicht an. Händler verwiesen auf die Aussichten auf ein Abkommen im Iran-Konflikt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 79,87 Dollar. Das US-Öl WTI notierte 0,4 Prozent fester bei 75,54 Dollar. Der Goldpreis stieg um 1,06 Prozent auf 4290,26 Dollar je Feinunze.
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02:00
Die am Vortag begonnene Rekordjagd der US-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 ist am Mittwoch in die nächste Runde gegangen. Allerdings liess der Schwung im Handelsverlauf teils deutlich nach. Weiterhin stützte die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg die Kurse. Die Vereinigten Staaten, der Iran und der Oman stehen dem US-Portal «Axios» zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Strasse von Hormus.
Der Dow stieg am Ende um 0,49 Prozent auf 54.349,12 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es hingegen um 0,17 auf 7.723,55 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,83 Prozent auf 29.487,79 Punkte.
Der Entertainmentkonzern Walt Disney hatte im abgelaufenen Quartal von einem guten Geschäft seiner Freizeitsparte sowie vom Videostreaming profitiert. Dies goutierten die Anleger mit einem Plus in Höhe 3,7 Prozent.
Mit Blick auf den Technologie-Sektor ragte der Kursrutsch bei den Aktien von SpaceX in Höhe von 13,6 Prozent negativ heraus. Dies bedeutete den letzten Platz im Nasdaq 100. Tech-Milliardär Elon Musk hatte für seine Weltraum- und KI-Firma mit einer erneut wagemutigen Aussage die Marke von einer Billion US-Dollar Jahresumsatz in Aussicht gestellt. Auch bekräftigte er Pläne, Rechenzentren in die Umlaufbahn zu bringen und grossen Telekommunikations-Anbietern über den Satelliten-Internetdienst Starlink Konkurrenz zu machen. Doch diesmal kauften die Investoren Musk die grossen Versprechen nicht ab.
Papiere von AMD verloren sieben Prozent, weil der Chip-Hersteller hochgesteckte Erwartungen nicht erfüllen konnte. Analysten hatten sich noch optimistischere Aussagen mit Blick auf die Aussichten rund um Künstliche Intelligenz erhofft. Der Experte Ingo Wermann von der DZ Bank wies zudem darauf hin, dass Musk künftig nur noch auf Prozessoren des Wettbewerbers Nvidia setzten wolle.
Am Dow-Ende büssten die A-Aktien der Google-Mutter Alphabet vier Prozent ein. Der Suchmaschinenbetreiber Google verliert im Zuge einer tiefgreifenden Umstrukturierung einige seiner prominentesten KI-Experten. Dies lässt gerade jetzt, da sich der Wettbewerb verschärft, Zweifel an der technologischen Führerschaft in einem entscheidenden Wachstumsbereich aufkommen.
Die Anteilscheine von Booking Holdings gewannen fast sieben Prozent. Die Anleger reagierten positiv auf die Buchungslage bei dem Online-Reiseportal.
An der Nasdaq-100-Spitze schnellten die Anteilscheine von Shopify um 17 Prozent in die Höhe. Das E-Commerce-Unternehmen hatte mit seinem Umsatz im dritten Geschäftsquartal positiv überrascht. Dies bestärkte die Annahme, dass das Unternehmen nur in begrenztem Umfang von der Verdrängung durch Künstliche Intelligenz betroffen sein dürfte.
Aus dem Pharmabereich hob sich Eli Lilly mit einem Anstieg um fast fünf Prozent positiv vom europäischen Konkurrenten Novo Nordisk ab, bei dem Anleger enttäuscht auf eine erhöhte Prognose reagiert hatten. Bei den Amerikanern war die Reaktion auf ein erneut angehobenes Umsatzziel wegen Gewichtssenkern deutlich besser.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)