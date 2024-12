Die asiatischen Leitbörsen zeigen sich zu Wochenbeginn freundlich. Die Anleger reagierten erleichtert auf besser als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten und die Abwendung eines Regierungsstillstands in den USA. In China sorgten Konjunkturhoffnungen für Kursgewinne. Die Börse in Shanghai gewann 0,2 Prozent auf 3374,99 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,7 Prozent auf 3956,04 Punkte. In Tokio gewann der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,9 Prozent auf 39.048,16 Punkte, gestützt von der Erholung an der Wall Street am Freitag. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,7 Prozent auf 2721,62 Punkte. Vor allem Technologiewerte wie der Chiptester-Hersteller Advantest mit einem Plus von vier Prozent und der Halbleiterausrüster Tokyo Electron mit einem Plus von 1,6 Prozent trugen zu den Gewinnen bei. «Die jüngste Verfestigung der Kerninflation in Verbindung mit der zunehmenden Bedrohung durch Zölle und Einwanderungsbeschränkungen hat den Inflationsoptimismus der (US-Notenbank) Fed gedämpft», sagte Michael Feroli von JPMorgan. «Basierend auf unseren Inflations- und Arbeitslosenprognosen erwarten wir weiterhin Zinssenkungen um 75 Basispunkte im nächsten Jahr, mit einer Pause im Januar und danach in einem vierteljährlichen Rhythmus.»