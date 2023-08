Offen ist allerdings, ob die Schweizer Börse dieses unveränderte Niveau trotz der negativen US-Vorgaben halten kann. An der Wall Street ging es am Dienstag nach einem robusten Wochenauftakt deutlicher abwärts. Sorgen um die Wirtschaftsentwicklung in China hätten ebenso eine Rolle gespielt wie überraschend starke US-Einzelhandelsumsätze, hiess es im Handel. Diese hätten unter Anlegern die Sorge vor weiter steigenden Leitzinsen wieder genährt.



Hierzulande dürfte heute aus Unternehmenssicht vor allem Alcon im Fokus stehen. Der Augenheil-Spezialist publizierte am Dienstagabend seine Quartalszahlen und erhöhte in der Tendenz den Ausblick. Die Alcon-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf mit +11,8 Prozent deutlich besser abgeschnitten als der Gesamtmarkt (SMI +2,4 Prozent). Daneben stehen mit Feintool, Gurit, Implenia, SGKB, Novavest und VZ Holding die Halbjahres-Zahlen von weiteren Small- und Midcaps auf dem Programm.