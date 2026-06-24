Dabei kommt es auch zu einer gewissen Erholung bei den Techwerten, die am Vortag im Zuge der seit Wochenbeginn laufenden Korrektur im KI-Sektor deutlich nach unten gezogen worden sind. Der hiesige Markt profitiere in diesem Umfeld insgesamt - wie bereits am Vortag - von seinem defensiven und etwas traditionelleren Charakter - gerade im Vergleich mit der Nasdaq, heisst es am Markt.