Hoffnungen auf umfassendere Konjunkturmassnahmen in China kurbeln die Kauflaune der Anleger in Asien zu Wochenbeginn an. Die jüngsten Wirtschaftsdaten zeigten, dass die Produktion in China im Juli aufgrund der schwachen globalen Nachfrage den vierten Monat in Folge geschrumpft ist. Auch der Dienstleistungssektor enttäuschte, was die Notwendigkeit weiterer politischer Unterstützung zur Ankurbelung der Binnennachfrage unterstrich.