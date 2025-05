Die Ölpreise zogen im frühen Handel in Asien am Freitag an, nachdem China sagte, dass die Tür für Gespräche mit den Vereinigten Staaten offen sei, was Hoffnungen auf eine Deeskalation in einem erbitterten Handelskrieg zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt weckte. Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,9 Prozent auf 62,67 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,0 Prozent fester bei 59,81 Dollar.