Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen legte ein Prozent zu. Eine Reihe schwacher PMI-Daten in Europa und den USA deckelten die Gewinne vor dem Beginn des jährlichen Symposiums der US-Notenbank Fed in Jackson Hole am Donnerstag, das Hinweise zum geldpolitischen Kurs geben könnte. "Es ist schwierig, vor einem wichtigen Ereignis wie Jackson Hole aggressive Positionen einzunehmen", sagte Maki Sawada von Nomura Securities.