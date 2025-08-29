Die asiatischen Aktienmärkte finden keine einheitliche Richtung. Aktien in China legen im Gefolge der Wall Street zu. In den USA hatten Technologiewerte für eine Rally gesorgt. Die Quartalszahlen des Chip-Konzerns Nvidia hatten zwar die hohen Erwartungen der Anleger verfehlt. Sie bestätigten jedoch, dass die Ausgaben für Infrastruktur im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) stark bleiben. «Trotz der Unsicherheit in Bezug auf China für Nvidia deuten die reinen Umsatzzahlen nicht wirklich darauf hin, dass die KI-Story insgesamt ins Stocken gerät», sagte Thomas Mathews, Marktexperte für den asiatisch-pazifischen Raum bei Capital Economics. Die Börse Shanghai gewann 0,5 Prozent auf 3863 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,0 Prozent auf 4507 Punkte.