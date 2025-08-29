Der Handel am Schweizer Aktienmarkt verläuft am Freitagvormittag bei negativer Tendenz in ruhigen Bahnen. Die Anleger verhielten sich vor den am Nachmittag erwarteten US-PCE Daten vorsichtig und wollten keine neuen Positionen vor dem Wochenende eingehen, heisst es am Markt. Dies auch weil am Montag die US-Börsen wegen des Labor Day-Feiertags geschlossen sind. Die Erwartungen, dass die US-Notenbank im September den Leitzins um 25 Basispunkte senken werde, seien sehr hoch, meint ein Händler mit Blick auf die US-Daten. «Daher gibt es auch das Potenzial für eine Enttäuschung.» Zudem fehlten dem Markt andere Impulse, die eine neue Richtung einläuten könnten, sagt ein anderer Händler. So scheine die Lage bezüglich Ukrainekrieg oder US-Zöllen festgefahren zu sein. «Da wundert es eben auch nicht, wenn Anleger nach dem insgesamt erfreulichen Börsenmonat August auch einmal Gewinne mitnehmen», sagt ein Händler.