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12:15
Die Aktien von Akzo Nobel fallen 19 Prozent. Nippon Paint Holdings und Sherwin-Williams wollen den niederländischen Lack- und Farbenhersteller nicht mehr übernehmen.
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11:45
Der Swiss Market Index (SMI) fällt um 0,72 Prozent zurück auf 13'209,95 Punkte. Von den 20 SMI-Aktien geben mittlerweile 16 nach. Der SMIM der mittelgrossen Werte verliert 0,32 Prozent auf 2974,92 Punkte und der breite SPI 0,63 Prozent auf 18'734,55 Punkte.
Die Unsicherheit angesichts widersprüchlicher Aussagen im Iran-Krieg rückt wieder verstärkt in den Vordergrund. Beide Parteien hatten sich in der Nacht auf Mittwoch eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. «So langsam wollen immer neue Höchstmarken nicht mit dem ungelösten Konflikt zusammenpassen. Die Risiken können nicht auf Dauer ausgeblendet werden», kommentierte ein Börsianer. Hinzu kommen die insbesondere im Tech-Sektor mittlerweile hohen Bewertungen. Auch schlägt Trump offenbar das nächste Kapitel im Zoll-Streit auf und hat neue Strafzölle gegen rund 60 Handelspartner ins Spiel gebracht, darunter auch gegen die Schweiz.
Die gedämpfte Risikobereitschaft der Anleger zeigt sich auch in den deutlichen Kursverlusten im Bitcoin seit Anfang der Woche. Dieser war von über 74'000 Dollar auf zeitweise unter 66'000 Dollar gefallen, zuletzt wurden wieder rund 67'000 Dollar bezahlt. Derweil bleiben die Ölpreise hoch und liegen weiterhin nur knapp unter der Marke von 100 US-Dollar. Im Tagesverlauf rücken einige wichtige Konjunkturdaten in den Fokus, darunter am Nachmittag der ADP-Jobbericht, der ISM-Dienstleistungsindex, Auftragseingänge sowie am Abend der Konjunkturbericht der US-Notenbank. Zuletzt hatte die robuste US-Konjunktur wieder Spekulationen auf Zinserhöhungen befeuert.
Am Indexende brechen Partners Group (-16,9 Prozent) auf ein neues Mehrjahrestief ein. Der Privatmarkt-Spezialist bestätigte einen Bericht, wonach die Rücknahmen bei einem seiner Private-Equity-Fonds auf 5 Prozent des Nettoanlagewert (NAV) eingeschränkt wurden. Im zweiten Quartal lagen die Rücknahmebegehren für den Fonds mit 9,8 Prozent klar über dieser Schwelle.
Unter den wenigen Gewinnern zeigen sich Geberit (+0,6 Prozent) an der Indexspitze. Nachdem das bisherige Aktienrückkaufprogramm früher beendet wurde, startet der Sanitärtechnikkonzern nahtlos ein Neues, ebenfalls im Volumen von maximal 300 Millionen Franken. Auch die drei recht stabilen Schwergewichte Nestlé (-0,1 Prozent), Novartis (-0,3 Prozent) und Roche (unv.) bewahren den SMI vor gröberen Verlusten.
Bei Tech-Titeln wie Logitech (-2,2 Prozent), VAT (-0,9 Prozent) oder AMS Osram (-0,3 Prozent) kommt es nach den starken Vortagesgewinnen nun zu Gewinnmitnahmen. Dabei läuft in den USA die KI-Rally weiter auf Hochtouren - HP nach einem starken Ausblick oder Marvell Technology legten massiv zu. Die geplante Kapitalaufnahme von 80 Milliarden Dollar über neue Aktien bei der Google-Mutter Alphabet für den KI-Ausbau kam indes nicht gut an.
Die beiden Uhrenkonzerne Richemont (-1,3 Prozent) und Swatch (-1,1 Prozent) geben ebenfalls einen Teil ihrer Vortagesgewinne, die sie den Exportdaten und der Stabilisierung in wichtigen asiatischen Märkten verdankten, wieder ab. Beide Titel hatten zuletzt generell kräftig hinzugewonnen, Swatch erreichten am Vortag sogar ein neues Hoch seit Anfang 2024.
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10:45
Die Agentur Bloomberg berichtete, dass Partners Group wegen des hohen Rücknahmedrucks die Auszahlungen bei einem ihrer Evergreen-Private-Equity-Fonds eingeschränkt hat.
Die Zunahmen bei den Rücknahmeanträgen kommen nach den jüngsten Aussagen des Unternehmens in den Medien nicht unerwartet, schreiben die UBS-Analysten in einem Kommentar. Diese dürften einen breiteren Trend widerspiegeln, der über die USA hinausgehe. Gleichzeitig habe der Fonds in den vergangenen drei Jahren nur verhaltene Erträge gezeigt.
Auch für die Citi-Analysten kommen die vermehrten Rücknahme-Anträge nicht unerwartet. Sie verweisen auf "Spillover"-Effekte und eine gestiegene Unsicherheit nach den Marktturbulenzen um Private-Credit-Anlagen. Zudem habe Partners Group im bisherigen Jahresverlauf eine schwachen Performance gezeigt, was zu einer Revision der Konsensschätzungen nach unten führen könnte.
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10:30
Neue Kursziele für Schweizer Aktien:
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09:10
Die Unsicherheit bleibt hoch angesichts widersprüchlicher Aussagen im Iran-Krieg. Zudem lieferten sich beide Parteien in der Nacht auf Mittwoch eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe.
«So langsam wollen immer neue Höchstmarken nicht mit dem ungelösten Konflikt zusammenpassen», kommentierte ein Börsianer. Auch schlägt Trump offenbar das nächste Kapitel im Zoll-Streit auf und hat neue Strafzölle gegen rund 60 Handelspartner ins Spiel gebracht, darunter auch gegen die Schweiz.
Das geopolitische Hin und Her zeigt sich auch in den Vorgaben aus Übersee. Während der Dow Jones nach Börsenschluss in Europa noch etwas anzog, gab die Tech-Börse Nasdaq frühe Gewinne eher ab. Die asiatischen Börsen legten indes teils deutlich zu. Kräftig abwärts geht es derweil seit Wochenbeginn für den Bitcoin. Nach fast 74'000 Dollar im Montagshandel sackte die Kryptowährung zeitweise auf unter 6'000 Dollar ab. Somit zeigt sich auch hier die gedämpfte Risikobereitschaft der Anleger. Die Ölpreise haben sich derweil auf einem Niveau knapp unter 100 Dollar eingependelt.
Weiterhin im Blick bleiben Technologietitel wie Logitech (-0,4 Prozent), VAT (-0,1 Prozent) oder AMS Osram (-0,2 Prozent), die allerdings bereits am Vortag kräftig zugelegt hatten. Die KI-Rally an den US-Börsen geht quasi ungebremst weiter. So kletterten am Vorabend HP um rund 20 Prozent nach oben, da das Unternehmen seine Finanzziele dank starker KI-Servernachfrage erhöht hatte. Auch andere Branchenvertreter wie Marvell Technology erklommen neue Höhen. Derweil gaben Alphabet nach, da der Google-Mutterkonzern mit neuen Aktien eine historische Summe von 80 Milliarden Dollar für den KI-Ausbau aufnehmen will.
Händler verweisen bei Partners Group (-12 Prozent) auf Berichte, wonach der Vermögensverwalter die Rücknahme bei einem seiner Fonds eingeschränkt hat.
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08:10
Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,04 Prozent tiefer geschätzt. 18 von 20 Aktien des Leitindex sind leicht im Minus. Am deutlichsten fallen die Aktien von Partners Group (0,52 Prozent).
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08:00
Nach Angaben der USA hat der Iran Raketen auf Kuwait und Bahrain abgefeuert. Daraufhin hätten US-Streitkräfte die iranische Insel Qeschm in der Strasse von Hormus angegriffen. Die Hoffnung der Anleger auf ein Abkommen sei geschwunden, sagt Chris Weston, Analysechef beim Broker Pepperstone. «Die Lage sieht jetzt prekärer aus. Das deutet darauf hin, dass die Parteien mit weniger Spielraum an den Verhandlungstisch zurückkehren.»
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06:15
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06:00
In Asien setzte sich die KI-Rally weiter fort. Die Aktienindizes in Taiwan und Japan kletterten auf Rekordstände. Die Börsen in Südkorea blieben geschlossen. «Nach den Vorgaben der Wall Street und weiteren positiven Impulsen gehören Halbleiter- und KI-Werte heute erneut zu den grössten Gewinnern», sagte Maki Sawada von Nomura Securities. Der Halbleiterausrüster Tokyo Electron und der Prüfgerätehersteller Advantest trieben den Nikkei gemeinsam um fast 840 Punkte nach oben. Die Aktien der beiden Unternehmen legten um 10,3 beziehungsweise 4,1 Prozent zu.
So stieg der japanische Leitindex Nikkei am Mittwoch erstmals über die Marke von 68'000 Punkten. Zuletzt notierte er 2,5 Prozent im Plus bei 68'415,45 Punkten. Die Marke von 67'000 Punkten hatte der Index erst zwei Tage zuvor überwunden.
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05:30
Im asiatischen Devisenhandel stand der Dollar kurz davor, die Marke von 160 Yen zu erreichen; er stieg geringfügig auf 159,85 Yen und legte leicht auf 6,7662 Yuan zu. Gegenüber dem Franken notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,7878 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1628 Dollar und zog leicht auf 0,9159 Franken an.
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05:00
Die Ölpreise steigen am Mittwoch damit den dritten Tag in Folge, nachdem der Konflikt im Nahen Osten erneut eskaliert war. Das US-Zentralkommando teilte mit, der Iran habe Raketen auf Kuwait und Bahrain abgefeuert. Diese seien jedoch abgefangen worden oder hätten ihr Ziel verfehlt. Daraufhin hätten US-Streitkräfte die iranische Insel Qeschm in der Strasse von Hormus angegriffen.
Die iranischen Revolutionsgarden erklärten ihrerseits, sie hätten das Hauptquartier der Fünften US-Flotte angegriffen. «In der vergangenen Woche sah es noch nach einer grundsätzlichen Verständigung aus, und die Märkte setzten fest darauf», sagte Chris Weston, Analysechef beim Broker Pepperstone in Melbourne. Nun sei die Lage jedoch heikler, sagte er weiter. Dies deute darauf hin, dass die Parteien mit geringerem Verhandlungsspielraum an den Verhandlungstisch zurückkehrten.
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01:00
Die US-Börsen haben am Dienstag auf ihrer Rekordjagd nochmals einen Schritt nach oben gemacht. Bei vielen IT- und Chipwerten ging die KI-Rally weiter, doch in der Breite liessen es die Anleger wie schon am Vortag langsamer angehen als noch in der zweiten Mai-Hälfte. In den Gesprächen über eine Friedenslösung im Iran-Krieg hielt die Hängepartie mit ermutigenden, aber auch widersprüchlichen Aussagen der Kriegsparteien an.
Der Dow Jones Industrial schloss 0,45 Prozent höher bei 51'307,79 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 lag mit einem Anstieg um 0,48 Prozent auf 30'660,60 Punkte in etwa gleichauf mit dem Wall-Street-Index. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete mit plus 0,13 Prozent auf 7'609,78 Zähler zwar weniger Tempo, konnte seine Gewinnstrecke aber auf den neunten Tag ausdehnen.
US-Präsident Donald Trump nannte gegenüber dem US-Sender ABC die «nächste Woche» als Zeitraum für eine mögliche Einigung auf ein Rahmenabkommen, das die Öffnung der Strasse von Hormus umfasst. In der Vergangenheit wurde er mit seinen Zeitplänen aber immer wieder von der Realität eingeholt. Aus dem Iran hiess es, seit mehreren Tagen schon fänden keine Gespräche mehr statt. Trump bekräftigte aber umgehend deren Andauern.
HP Enterprise war das nächste IT-Unternehmen, das die Erwartungen mit Zahlen und Ausblick deutlich übertraf und damit ein Kursfeuerwerk in Gang setzte. Die Titel des Server- und Speicherlösungs-Spezialisten beschleunigten ihre Rekordrally mit einem Kurssprung, der anfangs fast 40 Prozent gross war. Aus dem Handel gingen die Aktien dann mit einem gemässigteren Plus von immerhin noch der Hälfte.
Auch bei Marvell Technology nimmt die KI-Fantasie kein Ende: Anders als HP Enterprise bauten die Titel ihr Plus aber auf gut ein Drittel aus. Nvidia-Chef Jensen Huang hatte das Halbleiterunternehmen auf der jährlichen IT- und Computermesse Computex in Taiwan als «nächstes Billionen-Dollar-Unternehmen» bezeichnet. Mit einer Bewertung von aktuell 254 Milliarden Dollar ist das Unternehmen davon allerdings noch weit entfernt.
Gebremst wurde die Nasdaq-Tendenz vom Softwaresektor, in dem nach der jüngsten Erholungsrally Gewinne mitgenommen wurden. Die Aktien von Microsoft , Salesforce und Adobe folgten dieser Tendenz mit relativ deutlichen Abschlägen, die grösser waren als vier Prozent.
Im Software-Sektor fielen Intuit noch mit einem Kursrutsch um fast 9 Prozent auf. Sie bewegen sich neuerdings auf dem tiefsten Stand seit 2020, doch Analystin Gabriela Borges von Goldman Sachs macht den Aktionären mit einer Verkaufsempfehlung wenig Hoffnung auf Besserung. Es werde schwer für das Unternehmen, die langfristigen Ziele und die Markterwartungen zu erreichen.
Die Anleger bei Alphabet mussten einen Kursrückgang von fast vier Prozent verkraften. Der Google-Mutterkonzern will für den Ausbau seiner KI-Rechenzentren mit der Ausgabe neuer Aktien eine historische Summe von 80 Milliarden Dollar einnehmen. Im Vergleich zur Marktkapitalisierung von 4,5 Billionen Dollar erscheint die Summe aber in einem anderen Licht. Alphabet verlor den Rang als zweitwertvollstes Unternehmen der Welt wieder an Apple .
Ausserhalb des Tech-Sektors machten die Titel von Victoria's Secret mit einem Kurssprung um fast die Hälfte Schlagzeilen. Der Dessoushersteller toppte im ersten Quartal deutlich die Erwartungen - und löste damit wohl einen «Short-Squeeze» aus, auf den am Markt verwiesen wurde. Dabei werden Spekulanten, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, durch einen plötzlichen Kursanstieg zu Eindeckungen gezwungen.
(cash/Reuters/AWP)