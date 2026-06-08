Positive Studienergebnisse zu neuen Abnehmmedikamenten stützen die Aktien von Eli Lilly. Die Titel des US-Pharmakonzerns rücken vorbörslich um rund 1,5 Prozent vor. Auf der Jahrestagung der American ‌Diabetes Association ⁠legte Lilly die vollständigen Daten aus zwei Studien zum neuen Präparat Retatrutid vor. Die Daten zur Wirksamkeit seien «so überzeugend, dass ein Einsatz als ⁠Erstlinientherapie nicht ausgeschlossen werden kann», schreiben die Analysten von Citi. Das Medikament wäre damit «der nächste Schritt für Patienten, bei denen die Wirksamkeit von Tirzepatid nicht mehr ausreicht.» Eli Lilly präsentierte ‌zudem weitere Daten zu anderen Kandidaten, darunter seine bereits zugelassene Abnehmpille und ein weiteres experimentelles injizierbares Mittel, Eloralintid. ‌Die Pharmakonzerne auf dem Markt für Adipositas-Mittel versuchen, das richtige Gleichgewicht ​zwischen hoher Wirksamkeit, geringen Nebenwirkungen und einer einfachen Verabreichung zu finden, um eine breitere Anwendung zu fördern.