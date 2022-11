Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 wird vom Broker IG am Dienstag mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 11'555 Zählern erwartet. Da an den Börsen in China und Hongkong vor allem Aktien von Technologieunternehmen gestiegen waren, dürften sich ähnliche Kursgewinne in Kürze auch an den US-Börsen widerspiegeln. So legten die anstelle von Aktien gehandelten Papiere (ADR) chinesischer Unternehmen wie etwa die des Internethandelskonzerns Alibaba und des Internet-Suchmaschinenbetreibers Baidu vorbörslich kräftig zu. Alibaba sprangen um rund 6 Prozent hoch und Baidu um rund 7 Prozent.