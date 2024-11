Sie müsse sich nun auf die lahme Wirtschaft fokussieren, sagte Penetta laut Manuskript in einem Vortrag an der Bocconi Universität in Mailand. «Da die Inflation nahe an der Zielmarke ist und die heimische Nachfrage stagniert, sind restriktive geldpolitische Bedingungen nicht länger erforderlich», sagte er. Eine Geldpolitik ist dann restriktiv, wenn sie die Konjunktur bremst. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an. Im Oktober lag die Teuerung in der 20-Länder-Gemeinschaft auf diesem Niveau.