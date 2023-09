Apple dürften ihre hohen Vortagesverluste von minus 3,6 Prozent ausweiten, das vorbörsliche Minus belief sich auf 3,3 Prozent. Grund für die Schwäche sind geplante iPhone-Verbote in China. Das Land will laut Insidern neben bestimmten Beamten auch Angestellten staatlich unterstützter Arbeitgeber und von Staatsunternehmen die Verwendung von iPhones auf der Arbeit teilweise verbieten. Mit dem iPhone-Bann heize China den Technologie- und Handelskrieg mit den USA neu an, schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Bei den Börsianern komme dies nicht gut an. Aktien aus dem Halbleitersektor könnten am Donnerstag wie schon in Europa unter Druck geraten.